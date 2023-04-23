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«Похолодание и дожди»: синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Солнечная и сухая погода не сохранится в столичном регионе до майских праздников, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов. По его словам, перелом в погоде ожидается 26 апреля — станет прохладнее и начнутся дожди.

Cиноптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
© News.ru

Сначала приподнимется циклон с юга, из-за чего пройдут большие осадки, затем будут подходить фронтальные разделы с запада. Это означает, что в редкие дни на майских мы увидим солнечный день без дождей, — сказал синоптик.

Он добавил, что, согласно прогнозам, 30 апреля в столице и Подмосковье будет еще сухим днем. При этом давление понизится, а ветер станет сильнее, но все же не будет чрезмерным. Ожидается, что его скорость будет составлять 5–10 м/с.

Температура станет ниже, на праздничные дни столбик термометра опустится до 15 градусов тепла, — добавил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 24 апреля станет самым теплым днем месяца в Москве. По его словам, воздух в этот день прогреется до 22 градусов, что примерно на пять градусов выше климатической нормы. Специалист пояснил, что такой температурный режим соответствует последней неделе мая.

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