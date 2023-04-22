Пять свадебных речных трамвайчиков запустили в Москве
С приходом весны в Москве стало больше способов для регистрации брака. Кроме выездных площадок ЗАГСа и колеса обозрения «Солнце Москвы» среди необычных площадок есть теперь пять свадебных речных трамвайчиков – сегодня их запустили по Москве-реке. Об этом сообщает «Царьград».
Сегодня проходил мини-круиз популярного в столице проекта «Новые адреса счастья» - благодаря ему молодожены могут зарегистрировать отношения в необычных местах. Трамвайчики ездили по маршруту от гостиницы «Украина» до делового центра «Москва-Сити» вдоль Пресненской набережной.
Московские ЗАГСы каждый год предлагают местным жителям новые места для регистрации брака. В том числе, смотровые площадки, исторические особняки, а также парки. Теперь к этому списку добавили и торжественные церемонии на воде. Подать заявление на роспись в необычном месте можно во всех Дворцах бракосочетания, Вернадском, Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС. Предварительно необходимо связаться с организационным комитетам по номерам +7 (985) 805-20-30 или +7 (916) 584-46-90.