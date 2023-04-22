Пять свадебных речных трамвайчиков запустили в Москве

С приходом весны в Москве стало больше способов для регистрации брака. Кроме выездных площадок ЗАГСа и колеса обозрения «Солнце Москвы» среди необычных площадок есть теперь пять свадебных речных трамвайчиков – сегодня их запустили по Москве-реке. Об этом сообщает «Царьград».

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Сегодня проходил мини-круиз популярного в столице проекта «Новые адреса счастья» - благодаря ему молодожены могут зарегистрировать отношения в необычных местах. Трамвайчики ездили по маршруту от гостиницы «Украина» до делового центра «Москва-Сити» вдоль Пресненской набережной.