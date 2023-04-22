Школьники и студенты попробовали себя в роли машинистов метро

Осторожно, двери открываются. Школьники и студенты смогли попробовать себя в роли машинистов метро. Такую акцию для них провел Университет московского транспорта, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Управлять электропоездом сегодня доверили пассажирам. И хотя состав виртуальный, у инструкторов все серьезно. В Корпоративном университете московского транспорта решили в профессию привлекать методом «испытано на себе». Сегодня здесь никакой теории, сразу практика. Это ярче, чем компьютерные игры, восторгаются школьники и добавляют, что лучшей рекламы еще не видели.

«Ощущения – практически как в реальности. И в целом я смог почувствовать себя настоящим машинистом метро. Честно скажу, не волновался, не было ничего, был абсолютно спокоен», – рассказал ученик 10 класса школы №641 Данил Апраксин.

«Конечно, не ощущалось полной отдачи от поезда, какие он звуки издавал, эти ощущения торможения, тяги. Но все равно было интересно, и как будто оно мое», – поделился студент Российского университета транспорта Леонид Самаринов. Университет Московского транспорта – это альма-матер столичной подземки. Именно здесь за пять месяцев обучают тонкостям управления электропоездами. Выучиться на машиниста можно бесплатно, еще и стипендию дают и гарантировано трудоустраивают. Однако чтобы сесть в кабину, необходимо сдать экзамены на «отлично». Троечников к управлению не допускают.

«У нас большая ответственность, потому что в часы пик до двух тысяч человек может быть в вагонах, которых везешь только ты», – отметил машинистр-инструктор Владимир Киткин.