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Москвичам рассказали о погоде 1 мая

В столичном регионе температура воздуха в конце недели будет на два градуса выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

Москвичам рассказали о погоде 1 мая
© РИА Новости

По данным синоптика, 23, 24 и 25 апреля в Москве будет солнечно. 26 апреля ожидаются дожди.

Вильфанд уточнил, что в конце недели и на первое мая будет теплая погода. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +14° до +18° днем и от +6° до +10° ночью.

Метеоролог добавил, что возможны кратковременные осадки.

Ранее Вильфанд сообщил, что самым теплым днем этого месяца станет понедельник, 24 апреля. Он заметил, что столбики термометров поднимутся до +22° градусов.

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