Москвичам рассказали о погоде 1 мая

В столичном регионе температура воздуха в конце недели будет на два градуса выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

По данным синоптика, 23, 24 и 25 апреля в Москве будет солнечно. 26 апреля ожидаются дожди.

Вильфанд уточнил, что в конце недели и на первое мая будет теплая погода. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +14° до +18° днем и от +6° до +10° ночью.

Метеоролог добавил, что возможны кратковременные осадки.