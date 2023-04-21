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36 минут назад

Москвичей пригласили поучаствовать в автопробеге «Огонь памяти»

Вечерняя Москва

30 апреля состоится автопробег «Огонь памяти», посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Москвичей пригласили поучаствовать в автопробеге «Огонь памяти»
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Мероприятие начнется в 9:00 в мемориальном комплексе «Поклонная гора». Участники в торжественной обстановке возьмут частицу от Вечного огня, после чего выйдут на маршрут.

18 апреля организаторы акции «Бессмертный полк» предложили отпраздновать День Победы и провести шествие в гибридном формате. Например, россияне до 30 апреля могут отправить фотографии своих родных, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, на сайт акции. Снимки покажут на главных телеканалах страны.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции не будут привлекать к ответственности водителей, которые в дни проведения патриотической акции «Бессмертный полк» разместят на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Она подчеркнула, что изображения рекомендуется размещать на заднем и боковых задних стеклах.

Новости Москвы,Ирина Волк,МВД России,
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