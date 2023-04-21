Московские больницы начинают переход на безбумажный формат работы
В стационарах Москвы начинают уходить от бумажных носителей и переводить все процессы, связанные с ведением медицинской документации, в электронный вид. Первыми площадками, где уже к лету начнется внедрение принципов "цифрового госпиталя", станут флагманские центры ГКБ им. В.В. Вересаева и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
В дальнейшем технология безбумажного документооборота будет внедрена и в других больницах, на базе которых откроются флагманские центры. А в перспективе безбумажные принципы работы со временем распространятся на все стационары города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня мы имеем все возможности, чтобы перейти на новый технологический уровень организации работы госпиталей, включающий отказ от дублирования цифровых данных на бумаге. Цифровизация, которая является одним из основных треков развития московской медицины, - это не просто популярный тренд. Это реальное использование инновационных возможностей, которые освобождают специалистов от рутинных действий, повышают скорость процессов, во многом страхуют и помогают врачу в принятии решений, дают возможность формировать в режиме онлайн необходимую отчетность и аналитику в максимально короткие сроки и повышают прозрачность системы. Все это позволяет сделать работу врача более эффективной, и в результате повысить качество медицинской помощи", - рассказала Анастасия Ракова.
Флагманские центры не случайно становятся первыми медицинскими организациями, где начинается реализация проекта. Здесь оказывают в том числе экстренную медицинскую помощь, когда для спасения жизни дорога каждая минута. Цифровые технологии позволяют автоматизировать многие процессы и высвободить время специалистов для работы непосредственно с пациентом.
Переход стационаров к безбумажной среде по сути становится вторым этапом реализации этой стратегии в городе. В прошлом году все детские московские поликлиники уже перешли на ведение медицинских карт исключительно в электронном виде и полностью отказались от дублирования данных на бумаге.