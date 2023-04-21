Московские больницы начинают переход на безбумажный формат работы

"Сегодня мы имеем все возможности, чтобы перейти на новый технологический уровень организации работы госпиталей, включающий отказ от дублирования цифровых данных на бумаге. Цифровизация, которая является одним из основных треков развития московской медицины, - это не просто популярный тренд. Это реальное использование инновационных возможностей, которые освобождают специалистов от рутинных действий, повышают скорость процессов, во многом страхуют и помогают врачу в принятии решений, дают возможность формировать в режиме онлайн необходимую отчетность и аналитику в максимально короткие сроки и повышают прозрачность системы. Все это позволяет сделать работу врача более эффективной, и в результате повысить качество медицинской помощи", - рассказала Анастасия Ракова.