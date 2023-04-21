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В Московском зоопарке рассказали, в какое время Диксон любит выходить на прогулку

Любимое время для прогулки у медведя Диксона — примерно с 9 до 11 часов утра. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке рассказали, в какое время Диксон любит гулять
© Вечерняя Москва

— В этот период он наиболее активен, даже если просто валяется в древесной шерсти. Чувствует он себя хорошо и иногда с большим интересом наблюдает за посетителями, заглядывающими в окошко его вольера, — написала она в своем Telegram-канале.

За судьбой белого мишки Диксона следит вся страна. В Московский зоопарк его привезли в сентябре 2022 года после того, как эвакуировали с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. В зоопарке ему сделали рентген: в результате у животного было обнаружено порядка 30 отверстий от картечи разного диаметра Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» сходил в гости к самому знаменитому медведю России и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация зверя.

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