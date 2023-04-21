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Вильфанд пообещал москвичам 20-градусное тепло

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20-градусное тепло 23-24 апреля пообещал москвичам в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с субботы, 22 апреля, по понедельник, 24 апреля, погода в столице РФ будет соответствовать климатическим характеристикам 1 мая. В первый выходной воздух прогреется до 15-17 градусов, а в остальные дни столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов. При этом ночью в столице будет около пяти градусов выше нуля.

Москвичей предупредили о непростой погоде в выходные

К середине будущей недели погода ухудшится: температура воздуха понизится на три-четыре градуса. Также, по словам Вильфанда, возможны дожди.

Ранее москвичам рассказали о погоде на майские праздники.

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