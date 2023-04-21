По словам синоптика, с субботы, 22 апреля, по понедельник, 24 апреля, погода в столице РФ будет соответствовать климатическим характеристикам 1 мая. В первый выходной воздух прогреется до 15-17 градусов, а в остальные дни столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов. При этом ночью в столице будет около пяти градусов выше нуля.