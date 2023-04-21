Мавзолей Ленина закроют из-за подготовки и празднования Дня Победы

— В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне допуск граждан в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет, — говорится в сообщении.