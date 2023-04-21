Метеоролог рассказал о майской погоде в Москве

«Нужно наслаждаться той погодой, которая будет в выходные и в понедельник, в ближайшие три дня она окажется соответственной климатическим характеристикам 1 мая, — сказал метеоролог. — Это достаточно комфортная температура: ночью около 5 градусов, днем 15-17, а в воскресенье и понедельник даже до 20 градусов с малой облачностью».