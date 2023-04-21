В Москве запустят 35 специальных маршрутов в Красную горку

— Мы запускаем специальные маршруты в дни весенних религиозных праздников, чтобы пассажирам было удобно совершать поездки. Например, в Пасху 35 маршрутов от станций метро и ж/д возили москвичей к 16 городским кладбищам, за день на них совершено около 75 тыс. поездок. В это воскресенье в Красную горку экспрессы поедут снова, — рассказал он.