$81.62-0.0489.46+0.09

В Москве запустят 35 специальных маршрутов в Красную горку

В первое воскресенье после Пасхи, 23 апреля, в столице запустят 35 специальных маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве запустят 35 специальных маршрутов в Красную горку
© Вечерняя Москва

— Мы запускаем специальные маршруты в дни весенних религиозных праздников, чтобы пассажирам было удобно совершать поездки. Например, в Пасху 35 маршрутов от станций метро и ж/д возили москвичей к 16 городским кладбищам, за день на них совершено около 75 тыс. поездок. В это воскресенье в Красную горку экспрессы поедут снова, — рассказал он.

Автобусы будут ездить до 16 городских кладбищ от ближайших железнодорожных станций и метро. Проезд будет бесплатным во всех экспрессах, кроме 520 маршрута — он будет курсировать по обычному тарифу.

Помимо этого в Красную горку усилят контроль за действующими маршрутами до 18 других кладбищ, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В дни массового посещения кладбищ — 23 и 25 апреля — изменятся маршруты ряда автобусных направлений Москвы. Например, автобусы № 600 не будут заезжать на Западное Хованское кладбище.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий