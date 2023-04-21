Угольная черепаха появилась на свет в Московском зоопарке

В павильоне «Змеиное сафари» Московского зоопарка родилась угольная черепаха. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Уточняется, что детеныш появился на свет еще месяц назад в инкубаторе, расположенном в посетительском зале. Тогда малыш весил всего 24 грамма, сейчас уже — 35 грамм.

— Родителей черепашонка зовут Тарзан и Аврора. Они живут неподалеку — в том же зале, который выполнен как тропическая рощица. Рептилии свободно перемещаются по территории зала, роют грунт. Посетители допускаются в зал только под строгим присмотром зоологов, — говорится в сообщении.

Сейчас черепашонок активно растет и много ест. Свои первые четыре дня жизни он провел в инкубаторе, затем его перенесли в соседний террариум. Сотрудники зоопарка постоянно наблюдают за здоровьем малыша и купают его три раза в неделю, передает Telegram-канал столичного зоосада.