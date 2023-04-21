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Угольная черепаха появилась на свет в Московском зоопарке

В павильоне «Змеиное сафари» Московского зоопарка родилась угольная черепаха. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Угольная черепаха появилась на свет в Московском зоопарке
© Вечерняя Москва

Уточняется, что детеныш появился на свет еще месяц назад в инкубаторе, расположенном в посетительском зале. Тогда малыш весил всего 24 грамма, сейчас уже — 35 грамм.

— Родителей черепашонка зовут Тарзан и Аврора. Они живут неподалеку — в том же зале, который выполнен как тропическая рощица. Рептилии свободно перемещаются по территории зала, роют грунт. Посетители допускаются в зал только под строгим присмотром зоологов, — говорится в сообщении.

Сейчас черепашонок активно растет и много ест. Свои первые четыре дня жизни он провел в инкубаторе, затем его перенесли в соседний террариум. Сотрудники зоопарка постоянно наблюдают за здоровьем малыша и купают его три раза в неделю, передает Telegram-канал столичного зоосада.

В Московском зоопарке в начале марта впервые появилась на свет лучистая черепаха. Размножения этого вида в зоосаду добивались три года. За это время специалисты получили четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш. Новорожденный детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составила пять сантиметров.

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