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К Соборной мечети Москвы пришли 100 тысяч мусульман

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В торжественном намазе в Соборной мечети Москвы и на прилегающих улицах по случаю празднования Ураза-байрам принимают участие более 100 тысяч мусульман, передает РИА Новости. Из-за праздника движение в центре и на севере Москвы ограничено. Верующие заполнили улицы Дурова, Щепкина, Выползов переулок и другие.

К Соборной мечети Москвы пришли 100 тысяч мусульман
© ТАСС

В самой мечети находились 10 тысяч верующих, еще несколько тысяч мусульман во дворе мечети, сообщили в Духовном управлении мусульман РФ.

Во время торжественной проповеди в Соборной мечети председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что Россия не нуждается в навязываемых Западом ценностях. «Эти явления чужды нам. Это не демократия. Это ее обертка. А Россия отличается тем, что для нее ценны и важны традиционные ценности — религиозные и семейные, любовь и уважение друг к другу, братство и единение», — сказал муфтий.

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