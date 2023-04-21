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«Возможны заморозки»: синоптик предупредил о непростой погоде в выходные

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Температура в Москве в выходные составит 14–19 градусов тепла, сообщил NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов. По его словам, на севере и востоке столицы ночью могут быть заморозки, осадков не ожидается.

Москвичей предупредил о непростой погоде в выходные
© РИА Новости

В выходные днем температура составит 14–19 градусов тепла. На востоке и севере области ночью возможны заморозки, большой суточный ход температуры — от слабоположительных ночью и до 15 градусов тепла днем, в центре Москвы 23 апреля термометр поднимется до +20. Осадков не ожидается, ветер слабый, давление немного выше нормы, — рассказал Шувалов.

В Подмосковье зафиксировали заморозки

Врач-дерматолог Ангелина Тону ранее предупредила о необходимости использовать солнцезащитные средства с ультрафиолетовым фактором даже в прохладную погоду. По ее словам, обгореть можно и при наличии снега и холода в случае, если в этот день солнечно.

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