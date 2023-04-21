$81.62-0.0489.46+0.09
1 час назад

На юго-западе Москвы отремонтируют Дом преподавателей МГУ

РИА Недвижимостьиещё 1

В Гагаринском районе на юго-западе Москвы отремонтируют Дом преподавателей МГУ, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

На юго-западе Москвы отремонтируют Дом преподавателей МГУ
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

Дом 14 на Ломоносовском проспекте имеет центральную часть с двумя симметричными башнями и боковые крылья. Фасады украшены барельефами. Входные группы отличают объемные порталы с пилястрами, барельефами, вазонами и рокайлями. Завершает дом венчающий карниз с балюстрадой и массивными аттиками, указывается в сообщении.

"Капитальный ремонт дома 14 на Ломоносовском проспекте – сложная задача, которую мы будем решать в 2023 году. Этот объект обладает не только большой площадью фасада, которая составляет более 30 тысяч квадратных метров, но и сложной пластикой, а также разнообъемностью. Кроме того, он богато украшен декоративными элементами, которые требуют тщательного восстановления", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.

Новости Москвы,МГУ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий