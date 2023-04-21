В Гагаринском районе на юго-западе Москвы отремонтируют Дом преподавателей МГУ, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.
Дом 14 на Ломоносовском проспекте имеет центральную часть с двумя симметричными башнями и боковые крылья. Фасады украшены барельефами. Входные группы отличают объемные порталы с пилястрами, барельефами, вазонами и рокайлями. Завершает дом венчающий карниз с балюстрадой и массивными аттиками, указывается в сообщении.
"Капитальный ремонт дома 14 на Ломоносовском проспекте – сложная задача, которую мы будем решать в 2023 году. Этот объект обладает не только большой площадью фасада, которая составляет более 30 тысяч квадратных метров, но и сложной пластикой, а также разнообъемностью. Кроме того, он богато украшен декоративными элементами, которые требуют тщательного восстановления", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.