На юго-западе Москвы отремонтируют Дом преподавателей МГУ

"Капитальный ремонт дома 14 на Ломоносовском проспекте – сложная задача, которую мы будем решать в 2023 году. Этот объект обладает не только большой площадью фасада, которая составляет более 30 тысяч квадратных метров, но и сложной пластикой, а также разнообъемностью. Кроме того, он богато украшен декоративными элементами, которые требуют тщательного восстановления", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.