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Движение в Москве ограничат 21 апреля в связи с празднованием "Ураза-байрам"

В связи с празднованием мусульманского религиозного праздника «Ураза-байрам» 21 апреля в Москве будет закрыт проезд для транспорта на ряде улиц. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в Москве ограничат 21 апреля в связи с празднованием "Ураза-байрам"
© Газета.Ru

С полуночи до 11 часов утра движения не будет на улице Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, а также в Капельском переулке. С 4 до 11 часов утра проезд будет закрыт на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках.

Кроме того, в определенные часы утром 21 апреля будет запрещена парковка на участке улицы Хачатуряна (в каждом направлении), на улице Минская, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова (при движении в сторону области и в сторону центра).

19 и 20 апреля движение автомобильного транспорта в Москве ограничивали в связи с подготовкой к Параду Победы.

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