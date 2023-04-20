В Москве развернуто строительство 21 спортивного объекта

Строительство 21 спортивного объекта ведется в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строим в Москве 21 новый спортивный объект общей площадью около 190 тыс. кв. м. Для реализации МАИП застройщикам предоставили в аренду без проведения торгов 23,6 га земли", - написал мэр.

Он уточнил, что в районе Куркино завершается строительство ледового катка "Сталкер" площадью 10 тыс. кв. м. Там будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, занятия хореографией, командные игры. В Некрасовке возводят спортивный объект площадью 21 тыс. кв. м для тренировок и турниров по зимним видам спорта, а также шахматам, плаванию, баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу.

Также в районе Текстильщики строят спортивный комплекс для одной из ведущих столичных волейбольных школ "Ника", его площадь составит 7,5 тыс. кв. м. Кроме того, в районе Раменки появится горнолыжный спортивный комплекс, а в Зеленограде возводят центр водных видов спорта площадью около 4 тыс. кв. м.