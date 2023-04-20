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Донорами крови в Москве в 2022 году стали почти 110 тыс. человек

Почти 110 тыс. человек в столице в 2022 году стали донорами крови. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Донорами крови в Москве в 2022 году стали почти 110 тыс. человек
© РИА Новости

«В Москве за 2022 год собрано почти 240 тыс. литров цельной донорской крови, что почти на 20 тыс. литров больше, чем годом ранее. При этом донорами в 2022 году стали почти 110 тыс. человек, из которых каждый третий - впервые. К донорскому движению присоединяется все больше неравнодушных граждан - за 10 лет количество доноров в столице выросло в три раза. Но самое главное, что для многих донорство становится не разовой акцией, а постоянной привычкой. Обладателями звания «Почетный донор Москвы» в 2022 году стали 512 горожан - это люди, которые сдали кровь в медорганизациях столичного Депздрава 20 и более раз», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Заммэра добавила, что донор может сдать как цельную кровь, так и ее компоненты - например, плазму.

«Она используется для переливания и для производства лекарственных препаратов. В частности, из плазмы изготавливается альбумин, который необходим пациентам в критических состояниях», - пояснила Ракова.

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