Донорами крови в Москве в 2022 году стали почти 110 тыс. человек

«В Москве за 2022 год собрано почти 240 тыс. литров цельной донорской крови, что почти на 20 тыс. литров больше, чем годом ранее. При этом донорами в 2022 году стали почти 110 тыс. человек, из которых каждый третий - впервые. К донорскому движению присоединяется все больше неравнодушных граждан - за 10 лет количество доноров в столице выросло в три раза. Но самое главное, что для многих донорство становится не разовой акцией, а постоянной привычкой. Обладателями звания «Почетный донор Москвы» в 2022 году стали 512 горожан - это люди, которые сдали кровь в медорганизациях столичного Депздрава 20 и более раз», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.