Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей

«Упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Раньше, чтобы установить такую зарядку на земле, принадлежащей городу, надо было участвовать в специальных торгах. Теперь эту возможность получили арендаторы городских земельных участков. Для этого достаточно обратиться в специальную межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с департаментом городского имущества», - говорится в сообщении.