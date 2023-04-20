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Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

В Москве упрощен порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей
© Агентство «Москва»

«Упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Раньше, чтобы установить такую зарядку на земле, принадлежащей городу, надо было участвовать в специальных торгах. Теперь эту возможность получили арендаторы городских земельных участков. Для этого достаточно обратиться в специальную межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с департаментом городского имущества», - говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что образец заявления и список необходимых документов можно найти на портале mos.ru.

«Уверен, что такой возможностью воспользуются многочисленные торгово-развлекательные комплексы, коммерческие паркинги, офисные центры, АЗС и другие организации, заинтересованные в предоставлении подобных услуг. Потому что зарядные станции для электромобилей действительно пользуются спросом», - отметил Собянин.

Он добавил, что в настоящее время на улицах города установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей и порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

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