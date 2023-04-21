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Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе «Большая перемена»

28 марта стартовал четвертый сезон конкурса «Большая перемена», в котором могут принять ученики старших классов школ и студенты колледжей. Об этом в пятницу, 21 апреля, напомнили организаторы мероприятия.

Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе «Большая перемена»
© вечерняя москва

Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодежи, Российское движение детей и молодежи «Движение первых», АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Большая Перемена». Поддержку мероприятию оказывают Министерство просвещения и Минобрнауки России.

В рамках конкурса состоится ряд вебинаров с организаторами. Для жителей Центрального федерального округа мероприятие пройдет 20 апреля в 12:00.

Принять участие смогут ученики 5-11 классов, а также студенты колледжей. Победители получат денежный приз и другие награды, дающие возможность реализовать свои проекты.

С 24 апреля по 22 мая пройдет всероссийская акция «Расул Гамзатов глазами детей», приуроченная к столетнему юбилею поэта. Принять участие в акции сможет любой желающий. Для этого необходимо прочесть стихотворение Гамзатова и опубликовать соответствующую запись в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.

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