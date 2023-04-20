$81.62-0.0489.46+0.09

В Подмосковье зафиксировали заморозки

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Московской области прошедшей ночью были зафиксированы заморозки. Об этом сообщает ТАСС.

В Подмосковье зафиксировали заморозки
© РИА Новости

"Минувшей ночью в условиях антициклональной малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания приземного воздуха несколько подмосковных метеостанций зафиксировали заморозки", - заявил он.

Он отметил, что в Клину и Черустях стобик термометра опускался до минус 1,8 градуса. В Москве, по словам Тишковца, заморозков не было, минимальная температура составила плюс 3,6 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что днем в пятницу, 21 апреля, в Москве температура снизится на 3-4 градуса по сравнению с первой половиной недели. По его словам, москвичам не стоит ожидать морозов, прогнозируется весенняя погода. До этого научный руководитель Гидрометцентра России сообщал, что резкое понижение температуры ожидается на Урале и в Сибири.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий