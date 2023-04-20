В Подмосковье зафиксировали заморозки

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Московской области прошедшей ночью были зафиксированы заморозки. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в Клину и Черустях стобик термометра опускался до минус 1,8 градуса. В Москве, по словам Тишковца, заморозков не было, минимальная температура составила плюс 3,6 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что днем в пятницу, 21 апреля, в Москве температура снизится на 3-4 градуса по сравнению с первой половиной недели. По его словам, москвичам не стоит ожидать морозов, прогнозируется весенняя погода. До этого научный руководитель Гидрометцентра России сообщал, что резкое понижение температуры ожидается на Урале и в Сибири.