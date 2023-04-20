Собянин рассказал о новой программе поддержки бизнеса

О запуске новой программы поддержки бизнеса под названием «Деловые москвичи: культура» рассказал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. К участию он пригласил бизнесменов, занимающихся культурными и просветительскими проектами, а также людей, планирующих начать свое дело в этом направлении.

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Проект предусматривает открытие в городе новых творческих кружков, лекториев, тренингов и курсов. Заявки принимаются до 15 июня по нескольким категориям: «музыка и вокал»; «изобразительное и декоративно-прикладное искусство»; «театр и хореография». Кроме того, можно подать заявку и по направлениям «видео и фотография»; «литература» и в раздел «общее» для более узких сфер (научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету и так далее).

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету и отправить ее на почтуdm1@culture.mos.ru. До 30 июня комиссия выберет подходящие по требованиям заявки, после чего город заключит контракт с авторами лучших предложений.