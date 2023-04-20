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Восьмой сезон природоохранной акции «ПаркАрт» стартовал в Москве

В столице стартовал восьмой сезон акции «ПаркАрт», посвященной сохранению зеленых насаждений. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Восьмой сезон природоохранной акции «ПаркАрт» стартовал в Москве
© Официальный сайт мэра Москвы

В рамках проекта специалисты Мосприроды, а также добровольцы вылечат свыше 50 деревьев на природных территориях города при помощи рисунков. Иллюстрации можно делать только на тех деревьях, где имеются морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола

Участники очистят раны от остатков коры, лишайника, мха, нанесут санирующий состав и загрунтуют участки, а потом нанесут рисунок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другое мероприятие для художников фестиваль «Арт-пристань» пройдет в столице 20 мая. Российские мастера распишут 20 лодок по собственным художественным проектам. Мероприятие будет посвящено дню рождения зоны отдыха.

На весенний сезон в городских зонах отдыха запланирована обширная просветительская программа. В нее вошли экскурсии, лекции и уличные фотовыставки. Подробнее о мероприятиях рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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