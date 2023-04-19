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1 час назад

Раскрыты сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве

Мослента

Сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве раскрыл столичный Дептранс. Глава ведомства Максим Ликсутов сообщил, что новые диаметры откроются для пассажиров в ближайшие месяцы.

«Диаметры — крайне успешный и очень эффективный проект, который позволил перевести пригородное железнодорожное сообщение фактически к режиму наземного метро», — заявил Ликсутов на докладе в рамках сессии «Опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры».

Он отметил, что пассажиропоток МЦД с момента запуска вырос более чем на 30 процентов.

Ранее москвичам раскрыли план развития МЦД на 2023 год. По По словам Ликсутова, с запуском D4 в городе появятся несколько новых станций: «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская».

Новости Москвы,Видео,Максим Ликсутов,
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