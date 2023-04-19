Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Москве

«Похолодание в случае с нами на следующей неделе, буквально в среду, температура упадет не сильно, но все, что нас с вами ждет, это дожди, дожди, еще раз дожди. До этого природа с нами будет более благосклонна, температура воздуха у нас на неделе ожидается от 15 до 20, ближе к понедельнику и вторнику эти температуры будут у нас до 20 градусов, ночью это, конечно, уже 8-10 градусов, местами чуть пониже, но уже, конечно, заморозков нигде не будет. То есть весна уже не то, что в своей активной фазе, она уже практически заканчивается, и практически это уже лето, судя даже по температурному фону. Что касается похолодания, то наши метеорологи говорят о том, что это не совсем похолодание, а скорее возвращение к климатической норме. Даже сейчас температура в Москве выше климатической нормы на 3-4 градуса, местами по Московской области и того выше. И вообще этот засушливый период погоды привел к тому, что у нас в Московской области наблюдается засуха, особенно интенсивна эта засуха в юго-восточных и восточных районах. Но, слава богу, скоро уже осадки не будут очень интенсивными, которые будут смывать все на своем пути, но их будет достаточно для того, чтобы покрыть дефицит влаги, который у нас наблюдается сейчас. И это будет все с нами происходить, я уже говорил, со вторника по четверг. После этого сезон осадков характерно скоротечно и естественно уйдет из Московского региона, а температура воздуха вновь устремится к двадцатиградусным отметкам».