Собянин: Часть промзоны «Серп и Молот» реорганизуют в рамках проекта КРТ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил проект комплексного развития территории, части промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе столицы.
«Приняли решение о комплексном развитии части территории промзоны «Серп и Молот». Вместо устаревших складов и автосервисов там появятся объекты общественно-делового назначения: офисные здания, магазины, кафе, помещения для проведения выставок, деловых мероприятий и так далее», - говорится в сообщении.
По словам мэра, реорганизация коснется территории площадью 1,7 га рядом с пересечением Перовского проезда и ул. Подъемная.
«Будет создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест», - добавил Собянин. Он отметил, что всего сейчас активно реализуются 29 проектов комплексного развития территорий общей площадью больше 392 га.