Собянин: Часть промзоны «Серп и Молот» реорганизуют в рамках проекта КРТ

«Приняли решение о комплексном развитии части территории промзоны «Серп и Молот». Вместо устаревших складов и автосервисов там появятся объекты общественно-делового назначения: офисные здания, магазины, кафе, помещения для проведения выставок, деловых мероприятий и так далее», - говорится в сообщении.