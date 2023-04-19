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1 час назад

Собянин: Часть промзоны «Серп и Молот» реорганизуют в рамках проекта КРТ

Агентство «Москва»иещё 4

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил проект комплексного развития территории, части промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе столицы.

Собянин: Часть промзоны «Серп и Молот» реорганизуют в рамках проекта КРТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приняли решение о комплексном развитии части территории промзоны «Серп и Молот». Вместо устаревших складов и автосервисов там появятся объекты общественно-делового назначения: офисные здания, магазины, кафе, помещения для проведения выставок, деловых мероприятий и так далее», - говорится в сообщении.

По словам мэра, реорганизация коснется территории площадью 1,7 га рядом с пересечением Перовского проезда и ул. Подъемная.

«Будет создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест», - добавил Собянин. Он отметил, что всего сейчас активно реализуются 29 проектов комплексного развития территорий общей площадью больше 392 га.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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