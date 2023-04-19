Сакура расцвела в «Аптекарском огороде»

«Первая сакура в Москве расцвела в «Аптекарском огороде» на Весеннем фестивале цветов. Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской, возле субтропической оранжереи рядом с малой черемухой. Скоро распустится и сакура из Японии. Другие сакуры - также в саду с яблонями, абрикосами, миндалями и вишнями и в дальневосточном саду», - сказали в пресс-службе.