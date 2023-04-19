Магнолии расцвели в «Аптекарском огороде»
На Весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели магнолии. Об этом сообщила пресс-служба сада.
«Посетители могут увидеть ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 см на «голом» дереве - между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй Магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что скоро в «Аптекарском огороде» распустятся сакуры, яблони, сливы и другие плодовые деревья.