Магнолии расцвели в «Аптекарском огороде»

«Посетители могут увидеть ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 см на «голом» дереве - между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй Магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса», - говорится в сообщении.