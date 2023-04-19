Стало известно о доходах московских мусорщиков

Москвич рассказал, что зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц. Но иногда доход выше, например, если взять дополнительные смены на выходных или подменить заболевшего коллегу. По словам Шехмирзова, всегда хочется больше, но в целом его устраивает размер зарплаты.