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Стало известно о доходах московских мусорщиков

О доходах московских мусорщиков стало известно «Мосленте» в ходе беседы с водителем мусоровоза Виталием Шехмирзовым.

Стало известно о доходах московских мусорщиков
© РИА Новости

Москвич рассказал, что зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц. Но иногда доход выше, например, если взять дополнительные смены на выходных или подменить заболевшего коллегу. По словам Шехмирзова, всегда хочется больше, но в целом его устраивает размер зарплаты.

Поначалу друзья собеседника «Мосленты» не поддержали его выбор, но позже привыкли.

«Деньги не пахнут», — заявил водитель мусоровоза.

Ранее были раскрыты подробности о графике работы столичных водителей мусоровоза.

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