Павильон "Атом" на ВДНХ откроется 4 ноября

Торжественное открытие павильона "Атом" состоится 4 ноября, сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

Фото: vdnh.ru vdnh.ru

"На месте бывшего павильона №19, находившегося в плачевном состоянии, заканчивается строительство целого музейного комплекса, посвященного атомной энергии. Здание в настоящее время находится в высокой стадии готовности", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора.

Войстратенко отметил, что в новом павильоне будут организованы выставочные пространства, которые будут изменяться для организации кинопоказов, концертов и других мероприятий. В здании также планируют разместить крупнейшую в России экспозицию, посвященную истории изучения атомной энергии. Поднимаясь выше на каждый этаж, посетители будут следовать за хронологией развития освоения ядерных технологий.

В павильоне можно будет посетить "Атомариум", где будут проходить демонстрации экспериментов в лабораториях. Также будут размещены интерактивные арт-объекты, библиотека, кафе, ресторан, магазин сувениров, детское игровое пространство и воркаут-площадка.

В здании будет четыре наземных и три подземных этажа. Уникальной чертой павильона станет озелененная крыша со смотровой площадкой. Отмечается, что новый объект может принимать до 3 тысяч посетителей в день.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на ВДНХ отреставрируют 15 различных объектов, в том числе национальные павильоны "Абхазия" и "Узбекистан". Их будут восстанавливать по архивным снимкам и чертежам.