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1 час назад

Столичные причалы и набережные подготовили к старту навигации

Агентство «Москва»

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к старту навигации причалы и набережные города. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Столичные причалы и набережные подготовили к старту навигации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации. После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов», - рассказал Бирюков.

Также, как отметил заммэра, на ряде причалов рабочие отремонтировали гранитные и бетонные основания, заменили изношенные резиновые отбойники, обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Кроме того, коммунальщики привели в порядок набережные.

«Привели в порядок после зимы 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города - Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала. Провели пескоструйную промывку гранитных парапетов и чугунных перильных ограждений, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары», - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тыс. погонных м покрытия. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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