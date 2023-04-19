Столичные причалы и набережные подготовили к старту навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к старту навигации причалы и набережные города. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации. После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов», - рассказал Бирюков.

Также, как отметил заммэра, на ряде причалов рабочие отремонтировали гранитные и бетонные основания, заменили изношенные резиновые отбойники, обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Кроме того, коммунальщики привели в порядок набережные.

«Привели в порядок после зимы 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города - Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала. Провели пескоструйную промывку гранитных парапетов и чугунных перильных ограждений, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары», - добавил заммэра.