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В Челябинске временно отменят троллейбус №6

В Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6 из-за ремонта участка дороги на проспекте Ленина. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

В Челябинске временно отменят троллейбус №6
© Ura.Ru

«Троллейбус №6, следующий по маршруту „ЧТЗ — Первоозерный“, с 20 апреля до 19 мая включительно не будет ходить. Причиной отмены рейсов стал ремонт дороги на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной», — уточнили в официальном telegram-канале службы.

Пассажиры могут воспользоваться автобусом №2. По маршруту можно также проехать на трамваях №6 и №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.

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