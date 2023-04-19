За сутки в Москве зафиксировали 987 случаев COVID-19

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери заразились COVID-19 во время беременности. Известно, что матери больных детей заразились COVID-19 на втором триместре беременности в 2020 году. В то время вакцины против коронавирусной инфекции еще не были доступны, и вирус проник в плод через плаценту, и поразил головной мозг.