Центр Вознесенского откроет большую выставку к 90-летию поэта
27 апреля в Центре Вознесенского откроется выставка "Вознесенский. ЕЩЕ" к 90-летию поэта Андрея Вознесенского. Как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе центра, главной темой экспозиции впервые станет Вознесенский-художник.
На экспозиции будут представлены визуальные поэтические работы Вознесенского 90-х годов (видеомы), иллюстрации, ранние акварельные рисунки и эскизы. Кроме того, в нее войдут экспонаты из личного архива поэта и его жены, Зои Богуславской, которые до этого момента никогда не были показаны широкой публике.
Отдельной главой выставки станут архитектурные и скульптурные проекты Вознесенского: например, монумент "Дружба навеки", расположенный на Тишинской площади в Москве и посвященный русско-грузинской дружбе, а также реконструкция скульптуры "Россия Воскресе", выполненной в форме земного шара.
Андрей Вознесенский родился в 1933 году. Окончил Московский архитектурный институт. В 1959 году он обрел известность благодаря поэме "Мастера" о строителях храма Василия Блаженного, ослепленных Иваном Грозным. Творчество Вознесенского олицетворяет эпоху Оттепели. 1 июня 2010 года поэт скончался после продолжительной болезни.