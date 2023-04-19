Центр госуслуг района Москворечье-Сабурово открылся после капремонта

Обновленный офис стал более светлым и просторным. В нем появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака, мини-кафетерий, а также современный диагностический комплекс для оценки состояния организма.

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Центр «Мои документы» района Москворечье-Сабурово открылся после капитального ремонта. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Мы продолжаем обновлять столичные офисы госуслуг. Сегодня в районе Москворечье-Сабурово открылся после капитального ремонта первый в этом году центр госуслуг. Современные дизайнерские решения позволили сделать помещение более светлым и просторным. В офисе появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака, мини-кафетерий “Мой кофе”, а также современный диагностический комплекс, с помощью которого можно провести экспресс-анализ ключевых показателей организма. Количество компьютеров в зоне электронных услуг увеличилось до девяти. Здесь стало еще комфортнее оформлять государственные услуги и пользоваться дополнительными сервисами», — рассказала Анастасия Ракова.

В просторной зоне ожидания посетители могут заполнить заявление, зарядить телефон, выпить кофе и отдохнуть. В помещении новая отделка и современная мебель. Офис усовершенствован и для более комфортного пребывания и передвижения маломобильных граждан, а для удобства родителей с детьми есть игровая зона.

Посетители также могут с помощью диагностического комплекса проверить состояние организма: определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, оценить функцию внешнего дыхания, измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Бесплатное обследование занимает в среднем семь минут. Кроме того, здесь можно получить персональные рекомендации по правильному питанию, а также индивидуальный набор физических упражнений и советы по их выполнению.

В зоне обмена книгами каждый желающий может оставить свою и взять другую понравившуюся, почитать в комфортной обстановке, а также посмотреть афишу городских мероприятий на ближайшее время. Тут же можно отсканировать QR-коды со ссылками на тексты интересных произведений популярных авторов.

Кроме того, посетители могут воспользоваться дополнительными сервисами. Например, сделать фото на документы, распечатать или снять копию с документов, оплатить госпошлины и иные платежи с помощью терминалов в зале или окне приема.