Москвичи выберут детские рисунки, которые украсят лимитированные карты «Тройка»

Тематические карты поступят в продажу 1 июня, в День защиты детей.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» москвичам предлагают выбрать детские рисунки, которые украсят лимитированную серию карт «Тройка». Тематические карты и сувениры, украшенные работами победителей голосования, поступят в продажу 1 июня, в День защиты детей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По решению Мэра Москвы московский транспорт принимает участие в государственных и городских праздниках. К Международному дню защиты детей мы вместе с проектом “Активный гражданин” запустили конкурс детских рисунков на тему “Метро”. Мы рады, что к нему присоединилось большое количество участников. В проекте “Активный гражданин” можно проголосовать за понравившийся рисунок, работы победителей разместим на сувенирной продукции метрополитена и картах “Тройка”», — рассказал Максим Ликсутов.

С 24 марта по 12 апреля юные москвичи присылали свои рисунки в столичный Департамент транспорта. Всего поступило 218 работ. Члены жюри отобрали по 10 конкурсантов в каждой возрастной категории: дети до шести лет, от семи до 10 лет, с 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать по одной работе в каждой категории. Рисунки победителей появятся на тематических картах «Тройка» и сувенирной продукции метро. Авторы, набравшие больше всего голосов, получат транспортную карту со своим рисунком в подарок.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек, прошло свыше 5,9 тысячи голосований. Поддержанные большинством голосов решения реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а также оценить в рубрике «Пульс столицы».