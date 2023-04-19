Собянин заявил, что парк "Яуза" станет самым большим по протяженности в Европе

Все работы планируют завершить до 2026 года.

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В столице продолжаются работы по благоустройству парков и зеленых территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С 2016 года на северо-востоке Москвы создается парк «Яуза» — он будет самым большим по протяженности в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяются отдельные зеленые территории.

«В этом году приведем в порядок еще три участка поймы реки Яузы: вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда работы уже начались, а в парке “Ростокинский акведук” скоро начнутся. В 2023–2024 годах запланированы работы в пойме реки вдоль улицы Сельскохозяйственной. Все работы по созданию парка “Яуза” планируем завершить до 2026 года», — сообщил Мэр Москвы.

Сейчас также обустраивают территории долин рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.

Вдоль реки Шмелевки прогулочные маршруты сделают на сваях, чтобы не наносить вред природе.

Около станции метро «Зябликово» появится спортивная зона и площадки: детские и для выгула собак. Все работы планируют закончить в августе этого года.

Еще одну озелененную территорию в пойме реки Жужи в районе Нагатино-Садовники благоустроят к концу лета. Здесь расчистят заброшенное русло реки и создадут прогулочный маршрут с местами для отдыха, площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, а также с тренажерами и воркаут-зоной.