Внеплановая проверка застройщиков проводится в Москве

Комитет столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) с начала 2023 года запустил две внеплановые документарные проверки застройщиков, проведение которых осуществляется при согласовании прокуратуры Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

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«С начала года нами инициировано уже две таких проверки. Одна из них уже завершена, вторая в настоящее время проводится», - приводятся в материале слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она отметила, что проверке подлежат те проекты, по которым отмечаются возможные риски.

«Для выявления таких объектов специалисты комитета опираются на перечень индикаторов риска, в котором закреплены нарушения обязательных требований в рамках долевого строительства. Так, если по проекту срабатывает один из индикаторов, мы инициируем внеплановую проверку», - объяснила Пятова.

В пресс-службе уточнили, что такой инструмент контроля вступил в силу с 1 января 2023 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336.

При этом, как подчеркивается в сообщении, Москомстройинвест полностью соблюдает все установленные особенности контрольной деятельности, введенные правительством РФ в рамках принятых мер поддержки.