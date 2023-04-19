В Москве утвердили порядок подачи заявления на льготы по налогу на имущество

"Для решения этой проблемы в конце прошлого года в столице была введена налоговая льгота. Если в 2022 году физическое лицо получило уведомление, в котором налог на имущество за 2021 год был рассчитан по ставке 1,5%, а в предыдущие годы он считался по ставке 0,5%, и основанием для включения в перечень торгово-офисных объектов был именно акт Госинспекции по недвижимости, такому физлицу следует до конца 2023 года обратиться в Департамент экономической политики и развития города Москвы с заявлением о несогласии с результатами обследования. Если повторное обследование с доступом на объект подтвердит, что менее 20% площади используется в торгово-офисных целях, эта информация будет направлена в налоговые органы для уменьшения налога", - уточнила Багреева.