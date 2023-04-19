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В Москве утвердили порядок подачи заявления на льготы по налогу на имущество

Власти Москвы утвердили порядок подачи заявлений на льготу по налогу на имущество физлиц для нежилых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

В Москве утвердили порядок подачи заявления на льготы по налогу на имущество
© РИА Новости

"Правительство Москвы утвердило порядок и сроки подачи гражданами обращений в целях предоставления льготы по налогу на имущество физических лиц для нежилых объектов. Речь идет об объектах, которые ранее были отнесены к торгово-офисным на основании обследования Госинспекции по недвижимости, но результаты обследования впоследствии были пересмотрены. Льгота предусматривает снижение ставки налога с 1,5% до 0,5%", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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Поясняется, что объекты недвижимости относятся к торгово-офисным по различным основаниям. Одно из них - фактическое использование объекта в торгово-офисных целях более чем на 20% общей площади, что определяется обследованием Госинспекции по недвижимости. В случае, если собственник не предоставил доступ на объект, он признается торгово-офисным по внешним признакам.

Если собственник с этим не согласен, он может оспорить результат до 31 марта года, следующего за годом, когда было обследование. Однако зачастую физические лица не успевают это сделать вовремя, и из перечня торгово-офисных объектов исключить объект уже нельзя.

"Для решения этой проблемы в конце прошлого года в столице была введена налоговая льгота. Если в 2022 году физическое лицо получило уведомление, в котором налог на имущество за 2021 год был рассчитан по ставке 1,5%, а в предыдущие годы он считался по ставке 0,5%, и основанием для включения в перечень торгово-офисных объектов был именно акт Госинспекции по недвижимости, такому физлицу следует до конца 2023 года обратиться в Департамент экономической политики и развития города Москвы с заявлением о несогласии с результатами обследования. Если повторное обследование с доступом на объект подтвердит, что менее 20% площади используется в торгово-офисных целях, эта информация будет направлена в налоговые органы для уменьшения налога", - уточнила Багреева.

Основание отнесения объекта к торгово-офисным можно проверить на сайте, указав кадастровый номер.

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