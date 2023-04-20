Собянин пригласил москвичей на дни открытых дверей на столичных предприятиях

За все время существования проектов "День без турникетов" и "Открой#Моспром" столичные предприятия организовали больше 6,5 тысячи экскурсий, участниками которых стали около 12 миллионов горожан. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

© телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

"День без турникетов" и "Открой#Моспром" – популярнейшие городские проекты. Первый в прошлом году отпраздновал 10-летие, а второй в этом отмечает пятилетний юбилей. <...> Свои двери [в рамках проектов] открывают свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий, представляющих десятки самых разных отраслей: от пищевой до космической", – написал мэр.

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В этом году москвичи смогут традиционно побывать на киностудии "Союзмультфильм", на предприятии производителя микросхем "Микрон", на заводе часов "Ника" и на производстве модулей для строительства квартир "МонАрх". Свои двери для посетителей откроют и новые предприятия, например, дата-центр "Ростелекома" DataLine, компании "Карфидов Лаб", "Механика", "Вертолеты России" и другие.

В рамках "Дня без турникетов" запланированы и специальные мероприятия. В их числе "День без турникетов. FASHION", "День без турникетов. BE CREATIVE", "День без турникетов. Интерьер и дизайн". Участники проведут для горожан не только экскурсии, но и паблик-токи, литературные чтения, концерты, мастер-классы и квесты.

Отдельно градоначальник выделил анимационный форум CG-индустрии "AnimaMoscow – 2023". Его смогут посетить все желающие. На нем соберутся как профессионалы, так и любители анимации и визуальных искусств.

Как объяснил мэр, детям "День без турникетов" позволяет узнать о многообразии профессий, чтобы определиться с выбором в будущем, студентам – познакомиться с потенциальными работодателями и получить стажировку, а взрослым – утолить любопытство и своими глазами увидеть, как делаются привычные вещи.

"Для самих предприятий участие в "Дне без турникетов" и "Открой#Моспром" – это бесплатная реклама среди потенциальных сотрудников и потребителей", – отметил Собянин.

Чтобы попасть на экскурсии, необходимо предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно через официальные сайты проектов "День без турникетов" и "Открой#Моспром".