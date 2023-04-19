В Секретном парке в ТиНАО высадят более двух тысяч растений этой весной

В планах озеленителей высадить в парке более 350 деревьев, три тысячи кустарников и 50 тысяч многолетних растений.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Столичные ландшафтные архитекторы продолжают обустраивать одну из самых ярких зеленых зон в ТиНАО — тематический Секретный парк на территории жилого комплекса, расположенного на Бачуринской улице в Коммунарке. Всего этой весной здесь планируют высадить примерно две тысячи различных растений.

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Идею Секретного парка предложил итальянский художник Марио Арлати, который разработал проект по мотивам романа Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад» (The Secret Garden).

Создавать парк начали в прошлом году: специалисты разметили территорию, высадили сотни растений. Уже завершили часть запланированных на весенне-летний период 2023 года работ: оградили парк, вымостили дорожки, нанесли резиновое покрытие с яркими цветовыми акцентами на игровых площадках, установили детские игровые комплексы.

Сейчас в парке идут активные работы. Рабочие строят всесезонную горку над выездом из паркинга между корпусами 5 и 6, а также продолжают высаживать деревья и кустарники. Уже высажено более 140 деревьев — сосен, елей и лиственниц, берез, дубов, каштанов и кленов, около 600 лиственных и хвойных кустарников, таких как кизильник, гортензия, роза, сирень и можжевельник.

Общая площадь парка составляет 2,5 гектара. Здесь планируют обустроить четыре игровые площадки для детей в возрасте от двух до 12 лет, четыре спортивные площадки с различным возможностями, место для выгула собак, а также поляну для занятий йогой и зону с лежаками для отдыха.

Протяженность прогулочных аллей, экотроп и велодорожек в Секретном парке — более 1,5 километра. Примерно 80 процентов территории займут зеленые насаждения. В планах озеленителей высадить на территории парка более 350 крупномерных деревьев, три тысячи кустарников и 50 тысяч многолетних растений.

Как рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, качество жизни, позитивное созидательное восприятие окружающей среды в ТиНАО поддерживают не только объемы ввода жилья, коммерческих площадей, социальных объектов, но и создание таких место для отдыха, как тематический парк.

«Для каждого парка разработали оригинальную концепцию. Так, в округах созданы оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные парки», — добавил глава ведомства.

По его словам, при разработке схем территориального планирования и генплана особое внимание уделили вопросу сохранения, реконструкции, благоустройства и появления новых разнообразных рекреационных зон и парков.

«Создание каскада парков во всех наших жилых комплексах — это отличительная особенность проектов концерна «Крост». Для создания ландшафтно-парковых ансамблей в нашей компании выделен ландшафтный трест. Здесь работает почти 300 человек, которые внимательно следят за мировыми трендами в ландшафтно-парковом искусстве, регулярно ездят на международные выставки, привозят специальные растения из питомников или выращивают в России необходимые для парков растения», — рассказала Марина Любельская, первый заместитель генерального директора концерна.

С 2012 года в ТиНАО обустроили 23 парка. Для комфортного отдыха и досуга горожан всех возрастов созданы все условия: оборудованы спортивные и детские площадки, прогулочные аллеи, проложены велодорожки, работают кафе. Очень популярны сегодня такие парки, как детский «Ручеек», спортивный парк «Красная Пахра», мемориальный парк 70-летия Победы, зона отдыха на Десне «Заречье», парк скандинавской природы с уникальным ландшафтом в ЖК «Скандинавия» и другие.

Средства на обустройство большинства зеленых зон в ТиНАО выделяют из городского бюджета и бюджетов поселений. Часть проектов финансируют девелоперы.

В ТиНАО также расположено 372 объекта культурного и исторического наследия. В их числе усадьбы Остафьево, Валуево, Вороново, Филимонки, Красное, Старо-Никольское, Измалково, Гусева Полоса, Крекшино и многие другие. Они помогают посетителям окунуться в многовековую историю страны, ближе узнать судьбы выдающихся государственных деятелей, ученых, знаменитых литераторов.