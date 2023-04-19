Гости спортивного праздника проедут по Садовому кольцу, смогут принять участие в конкурсах и выиграть призы.

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Открылась регистрация на весенний велофестиваль, который состоится 21 мая. Его участники стартуют в 13:00 на проспекте Академика Сахарова и проедут 16 километров по Садовому кольцу. Сбор гостей — с 12:00.

Регистрация на велофестиваль необходима, чтобы получить индивидуальный номер участника, который можно распечатать и прикрепить на свой велосипед или костюм. Все желающие также смогут испытать удачу в онлайн-лотерее, где будут разыгрываться брендированные наборы от организаторов Московского велофестиваля и другие призы от партнеров проекта.

«По поручению Мэра Москвы мы продолжаем привлекать горожан к активному образу жизни. Велофестиваль — это масштабный городской праздник в поддержку развития велосипедной культуры. Ежегодно в наших веломероприятиях участвуют около 100 тысяч человек. Первый в этом году велофестиваль состоится 21 мая — приглашаю всех, приезжайте с друзьями и семьями», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

В этом году будут работать сразу четыре фестивальных городка, которые символизируют столичные транспортные проекты: Большую кольцевую линию, Московские центральные диаметры и Московский скоростной диаметр. На каждой площадке пройдут конкурсы, выступления музыкантов, а также будут организованы зоны отдыха.

В прошлом году в Москве вновь стали проводить велофестивали. Состоялось три масштабных велосипедных праздника, общая протяженность маршрутов составила 65 километров.