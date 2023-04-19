Архитектурный конкурс «Золотой колос» пройдет на ВДНХ

На Выставке достижений народного хозяйства в Москве состоится первый архитектурный конкурс «Золотой колос». К участию приглашаются архитекторы, дизайнеры и специалисты строительного профиля из России, Белоруссии и других стран СНГ в возрасте до 30 лет, а также творческие коллективы. Об этом рассказала пресс-служба ВДНХ.

Фото: пресс-служба ВДНХ пресс-служба ВДНХ

Сообщается, что конкурс будет посвящен развитию территории ВДНХ. Его организаторами стали Союз архитекторов России, Союз реставраторов России и другие организации. Конкурсантам будет предложено кардинально обновить пять въездных групп выставки. Каждый проект должен включать в себя альбом, концепцию, схемы движения транспорта и пешеходов, эскизы, 3D-модели всех пяти въездов.

«Конкурс даст возможность состоявшимся мастерам и молодым талантам стать частью знаковой программы возрождения комплекса. Эксперты оценят каждый проект по нескольким критериям, включая функциональность, оригинальность и интегрированность в историческую среду выставки. Итоги станут известны 28 июля на церемонии награждения в Доме культуры ВДНХ», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.