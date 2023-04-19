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1 час назад

Собянин поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником

Москва24иещё 1

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником. Дата ежегодно отмечается 19 апреля.

Собянин поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником
Фото: Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

"Сотрудники службы занятости отмечают профессиональный праздник. Сотрудников службы занятости объединяет искреннее желание помочь людям найти работу. Спасибо вам за душевный подход! Желаю успехов!" – написал мэр.

Собянин пояснил, что решение отказаться от формального подхода к трудоустройству было принято в Москве в 2019 году. Теперь каждый пришедший в службу занятости может получить индивидуальный карьерный сценарий, а также пройти тестирование, тренинги, повысить квалификацию и освоить новую профессию.

Помощь от специалистов столичной службы занятости могут получить молодые мамы, соискатели старше 50 лет, люди с ограниченными возможностями здоровья, начинающие и уже получившие опыт специалисты. Обратившимся в центр помогают с трудоустройством с помощью передовых сервисов: марафонов, рекрутинговых центров и других.

Несмотря на уровень безработицы в Москве в 0,37%, в базе службы есть более 400 тысяч вакансий для соискателей. Выбрать подходящую можно:

  • в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского;
  • во флагманских центрах "Моя работа";
  • во флагманском центре для начинающих предпринимателей на Шаболовке;
  • в учебном центре "Профессионал" на Рязанском проспекте и улице Академика Скрябина;
  • в 59 офисах трудоустройства в центрах госуслуг.

Мэр добавил, что 14 и 15 апреля в столице состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства. Участие в ней приняли более 10 тысяч москвичей. 200 крупнейших компаний предложили потенциальным соискателям 13 тысяч рабочих мест.

В середине марта стало известно, что безработица в РФ обновила исторический минимум. По данным на 17 марта, в стране было зарегистрировано 547 тысяч безработных. Проживающие во всех регионах России и находящиеся в поисках работы могут обратиться за помощью на портал "Работа в России". Там для россиян представлено 1,6 миллиона вакансий.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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