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Всероссийский конкурс «Семейная память» начнется в Музее Победы

Торжественный запуск Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память» состоится 19 апреля в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

Всероссийский конкурс «Семейная память» начнется в Музее Победы
© Пресс-служба Музея Победы

В церемонии старта конкурса примут участие около 40 финалистов 2022 года: педагоги, историки, активисты Поискового движения России, представители школьных музеев, школьники 5-11-х классов и студенты профессиональных образовательных организаций.

Для участников мероприятия в Музее Победы будут организованы мастер-классы и образовательные сессии, на которых они узнают об архивных и музейных фондах, системах поиска информации и возможностях взаимодействия со школьными музеями, а также экскурсия по экспозиции «Подвиг народа».

До 17 июля участники конкурса на платформе семейнаяпамять.online должны будут заполнить все поля регистрационной анкеты, а также приложить к заявке свою исследовательскую работу.

Также в Музее Победы 15 апреля состоялся VII военно-патриотический фестиваль «Главное — Отчизне служить», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

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