Схема движения транспорта временно изменится в шести округах столицы

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В ближайшие дни в нескольких округах столицы изменится схема движения транспорта: в районе Пушкинской площади, на участках Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), Новорязанского шоссе и Волгоградского проспекта, а также на нескольких участках в районе улиц Щепкина и Хачатуряна, Минской и Большой Татарской. Ограничения вводят из-за проведения кинофестиваля и мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам.

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В ночь с 19 на 20 апреля перекроют движение на внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе, участке от дома 3, корпуса 1 на Новорязанском шоссе до МКАД, Волгоградском проспекте от МКАД до Третьего транспортного кольца и Проектируемом проезде № 3502. Перекрытия будут действовать до 02:00.

20 и 27 апреля в связи с проведением Московского кинофестиваля полностью закроют несколько участков в районе Пушкинской площади: Большой Путинковский переулок от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, улицу Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка и Пушкинскую площадь от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара. Также на некоторых участках нельзя будет припарковать автомобиль.

Кроме того, с 19 до 21 апреля и с 26 до 28 апреля в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка закроют левую полосу движения. Для участников мероприятия также организуют правый поворот с Тверской улицы на Большой Путинковский переулок с 14:30 20 апреля до 01:00 21 апреля.

Также в связи с празднованием праздника Ураза-байрам 21 апреля в разное время перекроют:

— участки улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков. Здесь движения не будет с 00:01 до 11:00;

— участки Минской улицы и съезда с проспекта Генерала Дорохова (с 07:00 до 08:00);

— участки Большой Татарской улицы, а также Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков (с 04:00 до 11:00);

— участок улицы Хачатуряна от Каргопольской улицы до улицы Санникова (с 05:00 до 10:00).