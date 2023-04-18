Сергей Собянин расширил программу финансовой поддержки модернизации промышленности. Теперь у малых и средних предприятий появилась возможность компенсировать часть затрат на лизинг оборудования.

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"Льготная ставка по договорам финансовой аренды составит 3%", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, программа начала работать с марта 2022 года. В рамках ее деятельности предприятиям предлагается поддержка на приобретение оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того, с помощью данной программы возможна поддержка при возведении или реконструкции промышленной инфраструктуры на территории столицы.

Ранее уже была снижена ставка по льготным инвестиционным кредитам до 3%. Также упростили получение кредитов. Были исключены требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет.

В период с января по март этого года 21 московское предприятие получило поддержку. В рамках поддержки были одобрены кредины на сумму 24,8 миллиарда рублей.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы, которым город без торгов предоставил землю для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности по ставке один рубль в год, ежегодно экономят на аренде порядка 70 миллионов рублей.