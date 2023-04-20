Москвичам объяснили, почему в зоопарке иногда сложно увидеть животных

В Московском зоопарке в четверг, 20 апреля, рассказали, почему с приближением сезона становится сложнее увидеть животных.

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— Чтобы увидеть большинство наших обитателей с максимальной вероятностью, лучше всего приходить пораньше утром, либо ближе к вечеру. В середине дня многие уже поели — иногда даже не раз — и отдыхают, — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не может гарантировать присутствие зверя на улице, кроме него самого. Если у животного есть настроение, то оно выйдет к людям, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России.