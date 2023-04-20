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Москвичам объяснили, почему в зоопарке иногда сложно увидеть животных

В Московском зоопарке в четверг, 20 апреля, рассказали, почему с приближением сезона становится сложнее увидеть животных.

Москвичам объяснили, почему в зоопарке иногда сложно увидеть животных
© Вечерняя Москва

— Чтобы увидеть большинство наших обитателей с максимальной вероятностью, лучше всего приходить пораньше утром, либо ближе к вечеру. В середине дня многие уже поели — иногда даже не раз — и отдыхают, — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не может гарантировать присутствие зверя на улице, кроме него самого. Если у животного есть настроение, то оно выйдет к людям, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России.

Манул Тимофей начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.

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