Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продолжении программы «Возрождение ВДНХ». Об этом во вторник, 18 апреля, он написал в своем микроблоге.

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— С 2014 года активно реставрируем выставочный комплекс — сохраняем его первоначальный вид и при этом создаем современное пространство. Уже обновлено больше 10 исторических павильонов и 26 объектов культурного наследия, — отметил глава города.

По словам Собянина, павильоны №41-43 являются центром национальных конных традиций, созданного на базе трех тематических объектов из комплекса «Животноводство». На данный момент была возобновлена работа исторического Выводного круга с трибунами на 800 мест, открыты первый в РФ интерактивный «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды.

В свою очередь павильон №84 — Дом культуры ВДНХ — превратился в культурно-досуговое пространство, где посоянно работают вокальные коллективы, музыкальные и творческие студии. Внутри обхекта сохранился исторический интерьер с классическим архитектурным убранством.

Также Собянин сообщил, что в 2023 году город намерен завершить реставрационные работы и строительство больше десятка павильонов, среди них — «Мясная промышленность», «Атом» и другие, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.