Движение транспорта в Москве ограничат для подготовки к параду Победы

Движение транспорта в столице ограничат 19 и 20 апреля в связи с подготовкой к Параду Победы.Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.
"В связи с подготовкой к проведению Парада Победы на Красной площади будет ограничено движение транспорта с 23.00 часов 19 апреля до 02.00 часов 20 апреля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение будет ограничено по следующим улицам: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; Новорязанское шоссе от дома 3 корп. 1 до МКАД; Волгоградский проспект от МКАД до ТТК; Проектируемый проезд N 3502.
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать поездку по городу, а также соблюдать правила дорожного движения.
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