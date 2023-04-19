Движение транспорта в Москве ограничат для подготовки к параду Победы

Движение транспорта в столице ограничат 19 и 20 апреля в связи с подготовкой к Параду Победы.Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

"В связи с подготовкой к проведению Парада Победы на Красной площади будет ограничено движение транспорта с 23.00 часов 19 апреля до 02.00 часов 20 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет ограничено по следующим улицам: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; Новорязанское шоссе от дома 3 корп. 1 до МКАД; Волгоградский проспект от МКАД до ТТК; Проектируемый проезд N 3502.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать поездку по городу, а также соблюдать правила дорожного движения.